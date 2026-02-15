Napoli-Roma le probabili formazioni | Elmas di nuovo a centrocampo sostituito da un Politano leggermente più avanzato

Napoli e Roma si sfidano questa sera alle 20:45, dopo che Elmas è tornato a giocare a centrocampo e Politano è stato spostato leggermente più avanti in campo. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la posizione in classifica, con il Napoli che cerca di consolidare il terzo posto e la Roma di avvicinarsi. Tra le due formazioni si prevede un confronto acceso, con alcune novità tattiche in campo.

Stasera alle 20:45 va in scena un intenso Napoli -Roma, sfida tra terzo e quarto posto, con l'occasione di consolidare la posizione e, perché no, puntare ancora più in alto. Con McTominay ancora ai box, ecco come potrebbero schierarsi gli azzurri secondo Sky Sport. Napoli-Roma, le probabili formazioni. Elmas di nuovo a centrocampo. Da capire chi lo sostituirà sulla trequarti: fra le ipotesi Politano avanzato con Gutiérrez al suo posto a destra. Juan Jesus è squalificato. Dietro si va verso Beukema, Rrahmani e Buongiorno dall'inizio. Sky Sport pubblica: NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.