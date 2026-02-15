Corriere dello Sport | Napoli-Roma prova a prendermi | Conte e Gasperini si giocano fuga e aggancio
Il Napoli ha vinto contro la Roma, causando una svolta nella classifica di Serie A. La partita di lunedì sera ha deciso chi potrà mantenere il passo delle prime in classifica, con le due squadre di allenatori come Conte e Gasperini che si sfidano per il primato. I tecnici puntano a conquistare punti decisivi per agganciare o allontanare le rivali, mentre i giocatori si preparano a un match che potrebbe cambiare gli equilibri della stagione.
Come scrivono Fabio Mandarini e Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, è la notte della verità. "Prova a prendermi", come nel celebre film con DiCaprio e Hanks: al Maradona, sotto la pioggia e davanti a cinquantamila spettatori, Conte e Gasperini si sfidano per la fuga o l'aggancio in chiave Champions. La classifica rende l'idea della posta in palio. L'Inter guida a 61 punti, il Milan segue a 53 con una gara in meno, mentre Juventus e Roma sono a 46. Il Napoli, a quota 49, può allungare a +6 sulle inseguitrici o, in caso di pareggio, mantenere il vantaggio diretto sui giallorossi.
Il Napoli ha deciso di puntare su McTominay e il centrocampista ha incontrato la Roma durante l’ultimo allenamento, una sessione che potrebbe decidere il suo futuro in azzurro.
