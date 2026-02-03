Nei giorni scorsi il Napoli ha scelto Alisson Santos come nuovo rinforzo. L’allenatore ha deciso di puntare su di lui dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Santos, che arriva dal Brasile, ha fatto il salto dal surf al calcio, e ora spera di dimostrare il suo valore in Serie A. La società si aspetta che possa subito integrarsi nel team e dare una mano nella corsa allo scudetto.

Napoli, 3 febbraio 2026 – L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo ha portato il Napoli a cercare sul mercato un valido sostituto, la scelta è ricaduta su Alisson Santos. Nato a Caatiba il il 27 settembre del 2002, l'ex giocatore dello Sporting Lisbona è il nuovo rinforzo per la compagine di Antonio Conte. Anche il padre Ady era un giocatore, militò nel Santos e nella nazionale tunisina. Giocò anche in Libia, proprio qui ha vissuto parte della sua infanzia anche il nuovo giocatore degli azzurri. Alisson ama surfare, si tratta anche della sua esultanza. La Nazionale tunisina vorrebbe convocarlo, ma gli occhi di Alisson sono tutti verso i verdeoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alisson Santos: dal surf alla passione verdeoro, chi è l’ultimo colpo del Napoli

Alisson Santos, attaccante brasiliano dello Sporting, è stato inserito nella lista di Manna per il Napoli.

Napoli accelera sul mercato e accoglie il suo nuovo esterno brasiliano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

