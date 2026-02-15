Monaco ex contabile denuncia | potere di Patrice Pastor in crescita e zone d’ombra nelle finanze del Principato

Un ex contabile di Monaco ha denunciato l’aumento del potere di Patrice Pastor, evidenziando anche possibili irregolarità nelle finanze del Principato. La sua testimonianza si aggiunge a una serie di dubbi sulla trasparenza delle operazioni finanziarie della famiglia Pastor, che controlla numerosi immobili strategici nel centro di Montecarlo. La denuncia, arrivata dopo un licenziamento avvenuto nel 2023, solleva questioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sui rapporti tra le attività private e il governo locale.

Montecarlo, la crepa nella facciata: un ex contabile e l’ombra su Patrice Pastor. Montecarlo – Un licenziamento avvenuto nel 2023 ha scosso la quiete del Principato di Monaco, sollevando interrogativi sulla gestione finanziaria e sull’influenza di figure chiave come Patrice Pastor. L’ex contabile del Principe Alberto II, Claude Palmero, 69 anni, è stato allontanato dal suo incarico, aprendo uno spiraglio su possibili zone d’ombra nel sistema finanziario del piccolo stato. Un conto segreto e un potere in crescita. La vicenda Palmero giunge in un momento di crescente attenzione internazionale verso la trasparenza finanziaria e la lotta all’evasione fiscale.🔗 Leggi su Ameve.eu Natale 2025 a Montecarlo: una Guida per Vivere la Magia del Principato di Monaco. Juventus, Monaco: il Principato sulle montagne russe La Juventus si prepara alla sfida contro il Monaco con un solo obiettivo: vincere.