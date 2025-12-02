Inclusione a tavola premiati giovani chef palermitani

Palermo ha ospitato il 6° concorso nazionale “Le diverse abilità nel mondo della ristorazione”, promosso da Amira - Associazione maìtres italiani ristoranti ed alberghi, che si è svolto al Grand hotel Piazza Borsa. Tre giorni dedicati all’inclusione, al talento e alla valorizzazione delle abilità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Morbidello: il panettone che racconta una storia di comunità Non è solo un dolce… è inclusione, lavoro e futuro! Scegliere il Morbidello significa dare nuove opportunità alle persone con disabilità È il panettone che porta in tavola tradizione, ma an - facebook.com Vai su Facebook

Felice di aver partecipato alla Tavola Rotonda della Fondazione Sodalitas sulle sfide per promuovere la responsabilità sociale come leva di crescita, sviluppo e inclusione. Grazie ai presidenti di Sodalitas e Assolombarda, all'Assessore al Welfare e Salute e a Vai su X

Inclusione: Cese dei Marsi, dal 7 all’11 agosto “Montagna libera tutti”, il camp con giovani con disabilità e ragazzi stranieri non accompagnati - È ciò che si propone “Montagna libera tutti”, il camp inclusivo che si terrà dal 7 all’11 agosto prossimi a Cese dei Marsi e dintorni, ... Segnala agensir.it