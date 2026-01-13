Dimensionamento scolastico il PD denuncia il sovraccarico gestionale per i dirigenti e lo spopolamento delle aree interne

Il PD denuncia il sovraccarico gestionale e lo spopolamento delle aree interne legati al dimensionamento scolastico. I segretari regionali di Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna criticano il commissariamento, considerandolo un intervento che mina l’autonomia delle regioni e compromette l'equilibrio del sistema scolastico locale.

I segretari regionali PD di Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna contestano duramente il commissariamento del dimensionamento scolastico, definendolo un atto autoritario che minaccia l'autonomia regionale. Il PD chiede una revisione immediata per proteggere le aree interne e fragili da parametri numerici rigidi che rischiano di indebolire l'ultimo presidio pubblico dei territori.

Il governo commissaria quattro Regioni sul dimensionamento scolastico: Pd e M5S all’attacco - Romagna, Umbria e Sardegna sul dimensionamento scolastico. lanotiziagiornale.it

Il governo commissaria quattro Regioni sul dimensionamento scolastico - Il lungo braccio di ferro tra Regioni e Governo sul cosiddetto dimensionamento, ovvero la riorganizzazione degli istituti scolastici, ha visto una svolta importante con la decisione del Consiglio dei ... ansa.it

Valditara attacca la Regione: «Sul piano di dimensionamento scolastico dice frottole, è solo una manfrina politica» – cosa succede ora Il ministro dell’Istruzione dopo il commissariamento della Sardegna: «Nessun taglio, nessuna scuola è stata chiusa». - facebook.com facebook

Dimensionamento scolastico, Bamonti: «La Regione resiste e fa bene» x.com

