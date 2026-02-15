**Milano-Cortina | Meloni ' Brignone straordinaria entra nella storia' **

Federica Brignone ha vinto un oro olimpico a Milano-Cortina, diventando una delle poche atlete a conquistare più medaglie ai Giochi invernali. La sua vittoria ha portato un sorriso tra tifosi e appassionati di sport, che hanno seguito con entusiasmo le sue discese. La skiwoman ha dimostrato grande determinazione sulla pista, superando avversarie di alto livello e facendo sventolare la bandiera italiana.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Straordinaria Federica Brignone: un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano. Con questa vittoria l'Italia sale a 7 ori, 3 argenti e 10 bronzi e continua a essere protagonista di Olimpiadi indimenticabili. Grazie a Federica e a tutti gli atleti azzurri che, con talento, sacrificio e spirito di squadra, stanno rendendo orgogliosa la nostra Nazione". Lo scrive sui social Giorgia Meloni.