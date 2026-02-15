Milano Cortina 2026 il programma di oggi 15 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming
Oggi, domenica 15 febbraio 2026, a Milano Cortina si svolge il nono giorno di gare alle Olimpiadi invernali. Le competizioni di oggi includono il gigante femminile di sci alpino, con Sofia Goggia e Federica Brignone che cercano di conquistare un'altra medaglia. La gara si tiene sulle piste di Cortina, dove gli appassionati possono seguire le imprese delle atlete in diretta tv o streaming.
MilanoCortina, 15 febbraio 2026 – Nono giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 15 febbraio, è il giorno del gigante femminile con Sofia Goggia e Federica Brignone a caccia di una nuova medaglia. In giornata, attenzione anche alla gara mista di snowboard cross, con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva che puntano al podio. Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi invernali, gli orari e dove vederli. Milano Cortina, italiani in gara oggi. Ecco tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina: 9:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Norvegia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz) 10 Bob: Monobob donne, manche 1 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro) 10 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 1 (Sofia Goggia, Federica Brignone, Lara Della Mea, Asja Zenere) 11:15 Biathlon: Inseguimento 12,5km uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin) 11:50 Bob: Monobob donne, manche 2 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro) 12 Sci di fondo: Staffetta 4×7,5km uomini (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino) 13:30 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 2 (da definire) 13:45 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, quarti di finale (da definire) 14:05 Curling: Round robin donne, Italia – Danimarca (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani) 14:15 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, semifinali (da definire) 14:35 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, finali (da definire) 14:45 Biathlon: Inseguimento 10km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer) 16 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, quarti di finale (da definire) 17:03 Pattinaggio di velocità: 500m donne (Serena Pergher, Maybritt Vigl) 18:00 Skeleton: Prova a squadre miste (da definire) 18:45 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer) 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Cechia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz) 19:30 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 1 (Miro Tabanelli) 19:45 Pattinaggio di figura: Coppie, programma corto (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini) 19:57 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, turno finale (ev.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
