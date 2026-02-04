Visto come Allegri sa tenere testa alle avversità. L’ex tecnico del Milan, capace di vincere anche con il muso lungo, avverte però: “Occhio ai musi lunghi”. Allegri ribadisce che la Champions resta l’obiettivo principale, ma anche in casa Juventus si guarda con fiducia allo scudetto, convinti che questa squadra abbia le qualità per puntarci con convinzione.

Altroché “corto muso”. Questa volta, a Bologna, il Milan si è concesso una serata vincente da “lungo muso”. Il 3-0 del Dall’Ara ha mostrato una squadra che ha giocato con grande personalità, senza problemi in difesa e immune da qualsiasi occasione da parte del Bologna. I rossoneri hanno sfoggiato un’evidente tranquillità che talvolta è pure sembrata sufficienza per un risultato che poteva essere pure più largo, visto il dominio sul piano del gioco. Ieri sera mi ha impressionato la facilità con cui i rossoneri sono riusciti ad andare in porta, certo a fronte di una difesa avversaria troppo disordinata e facile da battere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Visto? Allegri sa vincere anche di lungo muso. Ma occhio ai musi lunghi..."

Approfondimenti su Capello Allegri

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato le recenti prestazioni dei rossoneri in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Capello Allegri

Argomenti discussi: Abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha giocato peggio; Capello critico nei confronti del Milan: Troppo passivo e senza personalità: fa bene Allegri a puntare al quarto posto; Lite Conte Spalletti: gelosie e invidie, i precedenti di Allegri, Sacchi e Capello quando si vince con lo stesso club; Juve-Napoli e Roma-Milan, Capello: La squadra di Allegri è quella che ha fatto più fatica.

Capello: Visto? Allegri sa vincere anche di lungo muso. Ma occhio ai musi lunghi...L'ex tecnico rossonero: Allegri fa bene a dire che l'obiettivo è la Champions, ma questa squadra può puntare con convinzione allo scudetto. Ma se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, per tre volte i r ... msn.com

Capello: Anche Allegri sa che il Milan può e deve migliorare dal punto di vista del giocoIl big match tra Roma e Milan, insieme a quello tra Juve e Napoli, colorerà e accenderà il 22° turno del campionato di Serie A Enilive questa domenica: le due ... milannews.it

CAPELLO CRITICA IL MILAN VISTO CONTRO LA ROMA "Ieri abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha fatto più fatica. Ha giocato peggio, primo tempo rinunciatario, senza una visione di gioco e poi si è trovata in vantaggio con l'unica occasione - facebook.com facebook

CAPELLO CRITICA IL MILAN VISTO CONTRO LA ROMA "Sembra una squadra che va per tentativi. E' stato un Milan senza personalità, troppo passivo. Senza carattere, mi sembra difficile raggiungere l'Inter". x.com