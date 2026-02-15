Milan Longoni convocato dall’Italia u18 | ecco la lista completa

Il Milan ha annunciato che Longoni è stato chiamato dalla nazionale Under 18 italiana, in vista della partita amichevole contro l’Ucraina. La convocazione deriva dalla buona forma mostrata dal giocatore nelle ultime settimane, che ha attirato l’attenzione dello staff azzurro. La lista completa dei convocati è stata resa nota da Favo, allenatore della nazionale giovanile, che ha scelto diversi giovani promettenti del calcio italiano.

In vista dell'amichevole doppia contro l'Ucraina, l'allenatore dell'Italia Under 18 Massimiliano Favo ha diramato la lista ufficiale dei convocati, resa ufficiale dal comunicato pubblicato sul sito della FIGC. Ma c'è una novità: la nazionale si tinge anche di rossonero. Il CT Favo ha deciso di convocare il giovane portiere del Milan Alessandro Longoni. Ecco, di seguito, la lista completa dei convocati: Attaccanti: Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Gabriele Falasca (Torino), Christian Fogliaro (Monza), Lorenzo Paratici (Roma), Francesco Reita (Monza). Portieri: Widmer D'Autilia (Basilea), Alessandro Longoni (Milan); Difensori: Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Benit Bor