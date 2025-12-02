Autovelox Frosinone | multe annullate se non censiti ecco la lista completa
Il censimento nazionale degli autovelox, previsto dal Ministero dei Trasporti per mettere ordine nel sistema dei controlli di velocità, si è ufficialmente concluso il 28 novembre. Una scadenza che segna un passaggio decisivo: da quel momento, gli enti che non hanno registrato i propri apparecchi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
