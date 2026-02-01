Meteo | Previsioni per lunedì 2 febbraio

A Modena il cielo sarà in gran parte sereno al mattino, con poche nuvole. Nel pomeriggio, le nuvole aumenteranno e in serata arriveranno deboli piogge. La temperatura si manterrà stabile, senza grandi variazioni. La giornata si presenta tranquilla, con poche precipitazioni in serata.

A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1197m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata. Nello specifico su litorali e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; su pianura emiliana e dorsale emiliana nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulla pianura romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Domenica 1 febbraio a Modena il cielo si presenta con nubi sparse e qualche schiarita.

