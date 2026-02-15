Meteo in arrivo qualche giorno di sole ma non durerà Poi tocca alla perturbazione
Il meteologo Marco Rossi annuncia che, dopo i giorni di pioggia intensa causati dal “Ciclone di San Valentino”, il cielo si schiarirà per alcuni giorni. Nei prossimi giorni, il sole splenderà sulla provincia, portando temperature più miti e poche nuvole. Tuttavia, questa situazione non durerà a lungo: una nuova perturbazione si avvicina, pronta a portare di nuovo pioggia e vento.
Archiviato quello che è stato definito urbi et orbi il “Ciclone di San Valentino”, che tempo farà questa settimana sulla nostra provincia? La risposta arriva dalle previsioni di Meteotrentino. Dopo una domenica soleggiata e particolarmente gradevole, dove a Trento si sono raggiunti dei livelli quasi primaverili, con punte di 16°, la giornata di domani, lunedì 16 febbraio, vedrà un cielo perlopiù nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate specie sui settori nordoccidentali e nevose anche quote medio basse, soprattutto a ridosso delle valli. Temperature stazionarie o comunque in calo. Martedì 17 il clima sarà soleggiato con temporanei annuvolamenti specie a nord; ventoso in quota.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Meteo: maltempo in arrivo all’estremo Sud, poi nuova perturbazione verso Natale
Preparatevi a un cambiamento nel tempo: nelle prossime ore, l'Italia meridionale affronterà un'ondata di maltempo, mentre una nuova perturbazione si avvicina in vista del Natale.
Meteo – Nuovo attacco di maltempo polare in arrivo per inizio settimana prossima, con altra neve in montagnaMeteo - Nuovo affondo polare per l'inizio della prossima settimana, con possibili temporali e ulteriori nevicate in arrivo in montagna: i dettagli ... centrometeoitaliano.it
Meteo – Prossima settimana ancora perturbata, con nuove perturbazioni in arrivo in ItaliaBuona domenica a tutti cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il graduale miglioramento atteso tra domenica e l’inizio della settimana, lo scenario atmosferico resterà comunque dinamico. L’alta ... centrometeoitaliano.it
METEO: in arrivo una settimana tra nuove perturbazioni e fasi di alta pressione! #meteo #altapressione #pioggia facebook