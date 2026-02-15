Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | settimo oro dell’Italia!

L’Italia ha conquistato il suo settimo oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, grazie alla vittoria di un atleta nel settore dello sci alpino. La medaglia è arrivata durante la gara di discesa libera, disputata sul ghiacciaio di Cortina, dove il concorrente ha sorpreso tutti con una performance impeccabile. Le competizioni, che si sono aperte mercoledì 4 febbraio, continueranno fino a domenica 22, con gli eventi principali già in corso. La cerimonia di apertura, invece, si è svolta venerdì 6, mentre le prime medaglie sono state assegnate sabato 7.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.