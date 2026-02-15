Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | primo oro al Canada scalata della Svezia

Il medagliere delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si è arricchito di un primo oro assegnato al Canada, mentre la Svezia ha già aumentato il suo bottino con una vittoria nella discesa libera. La competizione, iniziata ufficialmente con la Cerimonia di apertura di venerdì 6, continua a portare emozioni e sorprese. La prima giornata di gare ha visto gli atleti sfidarsi in diverse discipline, con le medaglie che iniziano a delineare le nazionalità più competitive.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.