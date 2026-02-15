Massa Marittima | Narrazioni per crescere progetto formativo coinvolge 300 studenti

Il Comune di Massa Marittima ha avviato il progetto “Le storie ci fanno” per stimolare la creatività dei giovani, coinvolgendo più di 300 studenti delle scuole medie e superiori di Montieri e Monterotondo Marittimo. La scelta di puntare sulle narrazioni mira a far crescere la consapevolezza di sé e delle proprie storie tra i ragazzi, che partecipano a laboratori e incontri organizzati nelle loro città. Con questa iniziativa, il Comune vuole favorire un dialogo tra cultura e giovani, utilizzando le storie come strumento di crescita personale.

Massa Marittima: Un Progetto per Coltivare la Consapevolezza Narrativa tra i Giovani. Massa Marittima, Toscana – Un’iniziativa educativa e culturale di ampio respiro, denominata “Le storie ci fanno”, è stata lanciata dal Comune di Massa Marittima per coinvolgere oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori dei territori di Montieri e Monterotondo Marittimo. Il progetto, che prenderà il via a febbraio, mira a sviluppare la capacità degli studenti di comprendere l’influenza delle narrazioni sulla loro crescita personale e sulla costruzione di una comunità scolastica più consapevole. Un’Evoluzione del Ricordo di Mariella Gennai.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

