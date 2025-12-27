Ztl si cambia | stop ai veicoli ibridi per i non residenti
Dal 1° gennaio del 2026 non sarà più consentito l’ingresso nelle zone a traffico limitato (Ztl) ai veicoli ibridi che appartengono ai non residenti del Comune di Bologna.La norma, annunciata dall’amministrazione lo scorso febbraio, ha l’obiettivo di ridurre gli accessi in centro storico e di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
