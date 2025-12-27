Dal 1° gennaio del 2026 non sarà più consentito l’ingresso nelle zone a traffico limitato (Ztl) ai veicoli ibridi che appartengono ai non residenti del Comune di Bologna.La norma, annunciata dall’amministrazione lo scorso febbraio, ha l’obiettivo di ridurre gli accessi in centro storico e di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Ztl, si cambia: stop ai veicoli ibridi per i non residenti

Leggi anche: Montecatini, cambia la Ztl in centro: svolta nei giorni festivi, c’è lo stop pomeridiano

Leggi anche: Stop ai farmaci di prevenzione Hiv per residenti da fuori regione. Arcigay: "Si deve dare continuità"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Meno auto in centro storico: dal 1° gennaio 2026 stop agli ingressi in Ztl per le ibride d; Bologna, Ztl: dal 1° gennaio 2026 stop agli ingressi per le auto ibride; La stretta di Enjoy nel 2026: stop a parcheggio selvaggio, Ztl e strisce blu gratis; Voto sulle auto in piazza. Respinto il ‘no’ da sinistra. Si esprimeranno i tecnici.

Dal 1° gennaio 2026 stop agli ingressi nella Ztl per le ibride dei non residenti: ecco cosa cambia - Dal 1° gennaio 2026, entrano in vigore le misure di riduzione degli accessi e delle agevolazioni di sosta nel centro storico per le auto ibride annunciate dall’Amministrazione lo scorso febbraio. msn.com