Monaco Rubio avverte l’Europa | Il vecchio ordine è finito alleanze da ripensare

Durante la 62ª Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, Rubio ha dichiarato che l'ordine mondiale tradizionale è finito, a causa delle crescenti tensioni tra Stati Uniti ed Europa. La discussione si svolge in un momento in cui le alleanze storiche sembrano essere sotto pressione, con alcuni leader europei che già avanzano l’ipotesi di rivedere i loro accordi di sicurezza.

La 62ª Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera si è aperta in un clima di tensione senza precedenti nelle relazioni tra Stati Uniti e Europa, segnando uno spartiacque nella cooperazione transatlantica che per decenni ha fondato l’ordine internazionale. In un momento storico caratterizzato da rivalità tra grandi potenze e dubbi crescenti sull’efficacia delle alleanze tradizionali, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio è arrivato in Germania con l’obiettivo di riposizionare Washington e rassicurare partner europei visibilmente scossi dall’agenda estera dell’amministrazione del presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il presidente della Cdu, Friedrich Merz, ha dichiarato che il vecchio ordine mondiale postbellico è ormai tramontato, a causa delle crescenti tensioni tra le grandi nazioni.

Marco Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato da Monaco che gli Stati Uniti desiderano un’Europa più forte, sottolineando che i due paesi devono agire come un’unica entità.

