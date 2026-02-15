Maltempo non dà tregua peggiora ancora

Il maltempo continua a colpire, causando danni e disagi nel Centro-Sud e sulle isole maggiori. Questa situazione si aggrava dopo un mese di continue perturbazioni, e domani una nuova ondata di pioggia e vento intenso porterà forti burrasche. Le condizioni meteo avrebbero già provocato allagamenti e danni alle strutture lungo le coste, dove si prevede un aumento delle mareggiate.

9.50 Non c'è tregua per il maltempo che da un mese registra peggioramenti. Domani una nuova perturbazione innescherà violente burrasche di vento su gran parte del Centro-Sud e sulle isole maggiori, che potrebbero causare forti mareggiate lungo le coste. Piogge almeno fino a fine mese, poi migliora. Un muovo smottamento causato dal maltempo in nottata, nel Napoletano, a Vico Equense. Le piogge hanno fatto franare una porzione di un muro di contenimento e i detriti hanno invaso la strada statale.