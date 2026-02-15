Maltempo frana anche a Boville Ernica | notte di lavoro

Il maltempo intenso ha causato una frana a Boville Ernica, costringendo i soccorritori a intervenire tutta la notte. La terra si è spostata sulla strada principale, interrompendo il traffico e creando disagi ai residenti. Questa nuova frana si aggiunge alle criticità già segnalate nella zona durante le ultime giornate di pioggia.

Il maltempo degli ultimi giorni ha provocato non pochi danni in provincia di Frosinone. Non solo la frana in via Ciamarra, nel capoluogo. Nella notte uno smottamento ha interessato anche il centro storico di Rocca D'Arce. E ancora, nelle prime ore dell'alba, è stata chiusa una strada anche a Boville Ernica, dove allo stesso modo è stata registrata una frana a causa della pioggia incessante delle ultime ore. Lo smottamento è stato registrato in località Madonna delle Grazie e la strada interessata dai detriti è stata chiusa, dopo l'intervento della Protezione Civile. Già nella giornata di ieri il territorio di Boville Ernica è stato interessato da diverse frane.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Questa notte, i vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono intervenuti sulla provinciale 30 Vasanellese, tra Orte e Vasanello, dopo una frana causata dal maltempo.

