Malen eguaglia un record storico della Roma con il gol al Napoli

Donyell Malen ha segnato un gol decisivo nel Derby del Sole contro il Napoli, portando a casa un risultato che permette alla Roma di eguagliare un record storico. La sua rete, arrivata nello stadio Diego Armando Maradona, ha dato nuova energia alla partita e ha lasciato il segno tra i tifosi.

Nel Derby del Sole disputato allo Stadio Diego Armando Maradona, Donyell Malen ha sbloccato la sfida con una giocata di classe, spezzando l'equilibrio e guidando la Roma verso un risultato che amplifica l'impatto dell'operazione di mercato invernale. L'ingresso dell'attaccante olandese ha mostrato immediatamente una combinazione di rapidità, precisione e opportunismo, elementi che stanno influenzando la lettura tattica della squadra in questa fase della stagione. Nell'immediato, Malen ha raggiunto quota 4 gol nelle sue prime 5 presenze in Serie A con la maglia della Roma, un traguardo che sottolinea la rapidità di adattamento al campionato italiano. Malen ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Roma segnando un gol decisivo contro il Napoli, che gli ha permesso di eguagliare un record incredibile. Il sodalizio giallorosso si presenta al summit di domenica 15 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona con una fisionomia radicalmente mutata, grazie anche alla presenza di Malen che ha ritrovato fiducia in allenamento dopo un inizio di stagione difficile. Donyell Malen, nuovo acquisto giallorosso, è letteralmente on fire: tre gol in quattro partite, dal suo arrivo nella Capitale, e la voglia di lasciare il segno anche contro il Napoli.