Fiabe per Luci d'Artista | doppio appuntamento a Salerno

Un incantevole connubio di magia natalizia e arte torna a Salerno con Fiabe per Luci d’Artista, una rassegna che unisce teatro, musica e danza. Promossa dal Comune di Salerno con il supporto di Camera di Commercio e Confcommercio, questa iniziativa culturale, curata da Antonello Ronga, trasforma il centro cittadino in un palcoscenico incantato, offrendo emozioni e suggestioni per grandi e bambini.

La magia del Natale incontra il teatro, la musica e la danza con Fiabe per Luci d’Artista Salerno, la rassegna culturale promossa dal Comune di Salerno con il sostegno della Camera di Commercio e di Confcommercio, sotto la direzione artistica di Antonello Ronga. Il progetto propone due appuntamenti speciali, pensati per le famiglie e per un pubblico di tutte le età, che porteranno sul palco grandi classici della narrativa natalizia riletti in chiave spettacolare dalla Compagnia dell’Arte. “Scrooge – Il musical di Natale” al Teatro Augusteo. Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 dicembre alle ore 18:30 presso il Teatro Augusteo di Salerno, dove andrà in scena “Scrooge – Il musical di Natale”, scritto e diretto da Antonello Ronga. 🔗 Leggi su Zon.it

