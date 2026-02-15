Love Story | JFK Jr e Carolyn Bessette la tragedia dei Kennedy diventa un horror vampiresco su Disney+

Il piccolo aereo di JFK Jr. e Carolyn Bessette si schianta nell’Atlantico perché il maltempo impedisce di mantenere la rotta. La loro scomparsa ha provocato un mistero che ancora oggi appassiona molti. La tragedia ha segnato profondamente la famiglia Kennedy, lasciando un vuoto che non si è mai colmato. Ora, Disney+ trasforma quella drammatica vicenda in una serie horror “vampiresco”, aggiungendo un tocco di fantasia alle vicende reali.

Roma, 15 febbraio 2026 – Un piccolo aereo sospeso nel cielo sopra l'Atlantico che sparisce all'orizzonte. Parte dalla fine Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. La serie TV antologica disponibile su Disney+ creata da Connor Hines e prodotta da Ryan Murphy che, dopo l'horror e il crime protagonisti del franchise di American Story, ha scelto di raccontare le grandi tragedie sentimentali della nostra Storia. Lo fa iniziando dalla coppia per antonomasia degli anni '90, ricostruiti in modo impeccabile, tra musica, sigarette sempre accese, denim a vita alta e citazioni all'estetica di un certo cinema del tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Su Disney+ arriva il primo capitolo della nuova antologia “Love Story” di Ryan Murphy.

