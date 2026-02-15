Love Story | JFK Jr e Carolyn Bessette la tragedia dei Kennedy diventa un horror vampiresco su Disney+
Il piccolo aereo di JFK Jr. e Carolyn Bessette si schianta nell’Atlantico perché il maltempo impedisce di mantenere la rotta. La loro scomparsa ha provocato un mistero che ancora oggi appassiona molti. La tragedia ha segnato profondamente la famiglia Kennedy, lasciando un vuoto che non si è mai colmato. Ora, Disney+ trasforma quella drammatica vicenda in una serie horror “vampiresco”, aggiungendo un tocco di fantasia alle vicende reali.
Roma, 15 febbraio 2026 – Un piccolo aereo sospeso nel cielo sopra l'Atlantico che sparisce all'orizzonte. Parte dalla fine Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. La serie TV antologica disponibile su Disney+ creata da Connor Hines e prodotta da Ryan Murphy che, dopo l'horror e il crime protagonisti del franchise di American Story, ha scelto di raccontare le grandi tragedie sentimentali della nostra Storia. Lo fa iniziando dalla coppia per antonomasia degli anni '90, ricostruiti in modo impeccabile, tra musica, sigarette sempre accese, denim a vita alta e citazioni all'estetica di un certo cinema del tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, annunciata la data di uscita su Disney+
Disney+ ha annunciato che il documentario
Love Story: John F. Kennedy Jr.& Carolyn Bessette arriva su Disney+, rilasciato il trailer – Video
Su Disney+ arriva il primo capitolo della nuova antologia “Love Story” di Ryan Murphy.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette è la storia di un amore distrutto dalla persecuzione mediatica; Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, trama e cast della serie in streaming per San Valentino; Love Story: il grande amore (e la tragedia) di John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette arriva su Disney+; John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette: la loro Love Story nella nuova serie su Disney+ vi piacerà, parola nostra.
La premiere di Love Story riporta Carolyn Bessette e JFK Jr. al centro del mondoDopo aver presentato in anteprima alla Carnegie Hall il pilot del drama di Ryan Murphy, le star di Love Story - Sarah Pidgeon, Paul Anthony Kelly e Naomi Watts - hanno festeggiato in una delle istituz ... vanityfair.it
JFK Jr. and Carolyn Bessette's heartbreaking 'Love Story' now a Hulu/FX TV showFX and Hulu nine-part series tells the love story of JFK Jr. and Carolyn Bessette to the tragic end in a plane crash off Martha's Vineyard. yahoo.com
Ryan Murphy propone nuovamente una serie antologica dopo "AHS", "Monsters" e "American Crime Story", questa volta incentrata sulle storie d'amore. La prima stagione "LOVE STORY John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette" tratta infatti la storia d'amore di facebook
“Pillion”, sugli schermi di San Valentino, la più bella love story è queer x.com