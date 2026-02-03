Su Disney+ arriva il primo capitolo della nuova antologia “Love Story” di Ryan Murphy. Il trailer è stato appena rilasciato. La serie, in nove episodi, ricostruisce la storia tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, una coppia simbolo di una generazione.

Il primo capitolo della nuova antologia "Love Story" di Ryan Murphy, in nove episodi, arriva su Disney+. "Non c'è abbastanza visibilità nel mondo che possa preparare una donna a diventare tua moglie". Lo dice Naomi Watts nei panni di Jackie Kennedy Onassis, al figlio, in una delle scene del trailer di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette la serie Fx in nove episodi creata da Connor Hines, ispirata dal libro di Elizabeth Beller "Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy" sulla contrastata storia d'amore fra il brillante erede figlio di John Kennedy Jr (Paul Anthony Kelly) e l'ex modella, Pr executive e direttrice artistica per Calvin Klein (Sarah Pidgeon), morti insieme in un incidente aereo nel 1999. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Love Story: John F. Kennedy Jr.& Carolyn Bessette arriva su Disney+, rilasciato il trailer – Video

Approfondimenti su John F Kennedy Jr Carolyn Bessette

Disney+ ha annunciato che il documentario

Questo articolo esplora la nuova serie di Ryan Murphy su Disney+ che racconta la storia d’amore tra John F.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su John F Kennedy Jr Carolyn Bessette

Argomenti discussi: Tutto sulla serie dedicata a John Kennedy Jr e Carolyn Bessette; Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la nuova serie di Ryan Murphy; ‘Love Story’, in arrivo su Disney+ la serie antologica su JFK Jr. e Carolyn Bessette; Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la nuova serie di Ryan Murphy su Disney+: trama e quando esce.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, trailer e data di uscita della serieDisney+ ha annunciato che Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette di FX debutterà il 13 febbraio sulla piattaforma streaming in Italia. ciakmagazine.it

Love Story: Il trailer ufficiale della nuova serie sulla storia d'amore di JFK Jr. e Carolyn BessetteDebutterà su Disney+ in tempo per San Valentino, il 13 febbraio, la nuova serie antologica di Ryan Murphy Love Story: ecco il trailer ufficiale. comingsoon.it

Amore, fama e pressione mediatica: arriva su #DisneyPlus la nuova serie di Ryan Murphy #LoveStory che racconta una delle storie d'amore più tormentate di sempre. Ecco il trailer ufficiale - facebook.com facebook

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sarà disponibile dal 13 Febbraio in esclusiva su #DisneyPlus. x.com