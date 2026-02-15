Lotta al cancro infantile Moltiplicati i fondi dalla Fondazione Ascoli
La Fondazione Giacomo Ascoli ha deciso di aumentare i fondi per combattere il cancro nei bambini, proprio in occasione della Giornata mondiale contro questa malattia. Per sensibilizzare l’opinione pubblica, ha piantato un melograno nel giardino de Il Faro, la nuova struttura di Varese aperta da pochi mesi.
Oggi è la Giornata mondiale contro il cancro infantile. Una ricorrenza che la Fondazione Giacomo Ascoli ha voluto celebrare piantando un melograno presso Il Faro di largo Flaiano, la struttura all’ingresso di Varese inaugurata solo pochi mesi fa. Le sue stanze ospitano attualmente la famiglia di una bimba ricoverata all’Ospedale Del Ponte, mentre in altri appartamenti hanno trovato alloggio a prezzo calmierato medici e sanitari attivi a Varese. E intanto la fondazione moltiplica i fondi destinati alla Clinica oncoematologica pediatrica di Padova, per sostenere con 30mila euro quest’anno e 50mila euro dal 2027 un nuovo progetto di ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
