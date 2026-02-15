Lo stile Milano | tutti gli architetti e i designer che stanno cambiando la città

L'architetto Marco Bianchi ha deciso di ridisegnare un quartiere storico di Milano, portando nuove strutture che combinano estetica moderna e rispetto per l’ambiente. Con questa scelta, ha trasformato un’area che prima appariva trascurata, attirando l’attenzione di residenti e investitori. Molti altri professionisti del settore seguono il suo esempio, portando innovazione e stile in diversi angoli della città. Milano, infatti, si conferma come punto di riferimento europeo per architettura, moda e finanza.

Non solo archistar note, come Boeri o Zucchi. A Milano ci sono decine di studi che plasmano la città del futuro, innovando aree residenziali, spazi pubblici e interni con uno stile unico (che non ha pari in Italia). Gli studi di architetti e interior designer che bisogna conoscere, oggi “Più che uno stile unico e riconoscibile, Milano è un melting pot di linguaggi - risponde Elga Ancona di Chromastudio -. Milano è una città che non impone una cifra formale dominante, ma accoglie e mette in dialogo stili, culture e sensibilità diverse”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

