LIVE Napoli-Roma | Conte lancia Elmas Gasperini rinuncia a Soulé
Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha deciso di schierare Elmas dall’inizio nel match contro la Roma, dopo averlo visto in buona forma durante gli allenamenti. La scelta arriva in risposta alle assenze di diversi giocatori chiave e mira a rinforzare il centrocampo. Nel frattempo, Gasperini opta per non inserire Soulé tra le sue scelte, preferendo mantenere la formazione con qualche modifica rispetto alla partita precedente.
Napoli-Roma, Gasperini con il nodo Soulè
Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare tutto sull’attacco per la partita di domenica a Napoli, dopo aver analizzato le recenti prestazioni della Roma.
NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI! NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, M facebook
