LIVE Alle 20.45 Napoli-Roma | Conte e Gasperini in emergenza totale
(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte. (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini. Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere la gara della 25ª giornata di Serie A tra Napoli e Roma. Assistenti Andrea Zingarelli e Filippo Bercigli, quarto uomo Matteo Marcenaro. Var sarà Rosario Abisso, Avar Gianluca Aureliano. La gara della 25ª giornata di Serie A tra Napoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn (in streaming, su app e sito, e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Alle 20.45 Napoli-Juve: Conte in emergenza, Spalletti punta su Yildiz
LIVE Alle 20.45 Udinese-Roma: le ultime sulla sfida tra le squadre di Runjaic e Gasperini
Serie A: Inter-Juventus in campo alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioniNon sarà mai una partita come le altre, non sarà mai una sfida che vale solo tre punti. Cristian Chivu cerca di alleggerire la pressione, assicura che il campionato è ancora lungo e cerca di ridimen ... ansa.it
Live alle 20.45 Inter-Juve: Chivu punta su Barella e Sucic, in attacco Lautaro-ThuramA San Siro si gioca il derby d'Italia numero 186: i nerazzurri vogliono consolidare la propria leadership, i bianconeri devono rimanere in zona Champions ... msn.com
Massimo Bonetti parla a poche ore da #Napoli-#Roma. L'attore nativo di Roma, ma con il cuore "mezzo" napoletano ha lanciato il suo messaggio in vista della gara di questa sera. facebook
#Napoli- #Roma: le probabili formazioni di Conte e Gasperini x.com