(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte. (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini. Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere la gara della 25ª giornata di Serie A tra Napoli e Roma. Assistenti Andrea Zingarelli e Filippo Bercigli, quarto uomo Matteo Marcenaro. Var sarà Rosario Abisso, Avar Gianluca Aureliano. La gara della 25ª giornata di Serie A tra Napoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn (in streaming, su app e sito, e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Alle 20.45 Napoli-Roma: Conte e Gasperini in emergenza totale

