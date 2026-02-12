La seconda prova del monobob conferma il duello Stati Uniti-Germania Simona De Silvestro nella top10

La seconda prova del monobob ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 vede ancora una volta gli Stati Uniti e la Germania protagonisti. La pilota italiana Simona De Silvestro si piazza tra le prime dieci, dimostrando di essere in buona forma e pronta a lottare per un buon risultato. La competizione si fa sempre più serrata tra le due nazioni, mentre l’atleta tricolore prova a tenere alta la bandiera italiana.

Si staglia sempre più all’orizzonte il duello Germania-Stati Uniti per quanto riguarda il monobob sotto i Cinque Cerchi. Elena Meyers Taylor ha chiuso al comando la seconda manche di allenamento della gara di monobob femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma alle sue spalle è un vero e proprio scontro tra teutoniche e statunitensi. Sul tracciato ampezzano intitolato a Eugenio Monti Elana Meyers Taylor ha messo a segno il miglior tempo in 59.82 con 14 centesimi di margine sulla tedesca Laura Nolte, quindi terza posizione per la statunitense Kaysha Love a 26. Quarta posizione per la tedesca Lisa Buckwitz a 40 centesimi dalla vetta, quindi è quinta la statunitense Kaillie Humphries a 41. 🔗 Leggi su Oasport.it

