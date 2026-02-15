LIVE Italia-Danimarca 0-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | prima mano nulla hammer ancora danese

L'incontro tra Italia e Danimarca nel curling femminile alle Olimpiadi si conclude con un pareggio di 0-0, perché le danesi mantengono il vantaggio di hammer e non concedono spazi alle azzurre. Durante la partita, la squadra italiana ha tentato di guadagnare terreno, ma le avversarie hanno mantenuto il controllo, respingendo ogni tentativo con precisione. A metà match, Lo Deserto ha subito una mossa delle danesi che ha portato loro un punto temporaneo, lasciando l’Italia senza possibilità di recuperare.

14.19 Lo Deserto boccia il sasso appena messo dalle avversarie azzurre e si prende anche il punto momentaneo. 14.19 Draw sul bottone di Lo Deserto, la Danimarca però lo boccia senza problemi nel tiro successivo. 14.18 Cambiano strategia le danesi. Niente più bocciata ma guardia laterale posizionata da Holtermann. 14.17 Zardini Lacedelli boccia e mantiene il suo sasso in casa. 14.16 Bocciano le danesi con Denise Dupont. End che assomiglia molto a quello precedente per ora. 14.16 Primo colpo dell'end sempre posizionato in mezzo alla casa da Zardini Lacedelli. 14.12 Costantini entra in partita con una bocciata facile che non può sbagliare. 14.12 Stavolta optano per un ...