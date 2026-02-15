LIVE Italia-Cechia 3-0 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | grande avvio per il quartetto italiano!

L’Italia ha battuto la Repubblica Ceca 3-0 nel curling maschile alle Olimpiadi, grazie a un’ottima strategia nella partita d’esordio. La squadra italiana ha mantenuto il controllo fin dall’inizio, conquistando punti chiave durante le prime manches. Durante il match, Klima ha tentato di nascondersi dietro le guardie, ma non è riuscito a segnare punti. La partita è visibile in diretta e gli aggiornamenti continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Draw di Klima che si nasconde dietro la guardie ma non prende il punto. 19.29 Tenta il run Retornaz, ma l'azzurro riesce a bocciare solo la guardia. 19.28 Freeze perfetto di Cernovsky che si incolla al sasso azzurro a punto. 19.27 Ottimo hit-roll di Mosaner che toglie il sasso avversario a punto e si nasconde dietro le guardie laterali. 19.26 Bocciato il sasso azzurro in casa. Il punto adesso e della Cechia. 19.25 Che sfortuna! La stone di Arman si ferma completamente dopo aver toccato dello sporco presente sul ghiaccio. Rimane scoperta adesso la stone italiana a punto.