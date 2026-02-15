LIVE Darderi-Cerundolo ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | si comincia! L’azzurro si gioca l’ingresso nella top20

Darderi ha iniziato la partita contro Cerundolo a Buenos Aires, perché cerca di entrare nella top 20 del ranking ATP. La sua prima battuta è stata potente, con un servizio preciso che ha portato il punto. La partita è iniziata in modo intenso, con scambi rapidi e colpi decisivi fin dalle prime battute.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto vincente per Darderi in avvio di partita. 20.10 Si parte con Darderi in battuta. 20.07 Prepariamoci ad una possibile maratona, con scambi lunghi da fondo campo e turni di servizio lottati. Proprio la prima di Darderi sarà molto importante per guadagnare qualche punto “gratis” nell’arco della partita. 20.03 Ci siamo! Scendono in campo i due giocatori. A breve il riscaldamento e a seguire il primo game. Atmosfera rovente sugli spalti a Buenos Aires. 20.02 La finale del torneo di doppio si è già conclusa da tempo, ma ritarda di qualche minuto l’inizio del match tra Darderi e Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: si comincia! L’azzurro si gioca l’ingresso nella top20 LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca titolo e top20 Luciano Darderi ha deciso di affrontare Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP di Buenos Aires 2026, una partita che potrebbe portarlo tra i primi 20 giocatori al mondo. LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: si parte alle 20.00, l’azzurro si gioca la top20 Luciano Darderi ha deciso di partecipare alla finale dell’ATP di Buenos Aires 2026, dopo aver battuto Francisco Cerundolo in una partita combattuta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi: orario finale ATP Buenos Aires, programma domenica 15 febbraio, streaming; Darderi in finale all'Atp Buenos Aires 2026: Baez battuto in due set; Darderi non si ferma più: è in finale a Buenos Aires, 12ª vittoria consecutiva sulla terra; Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp. LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: si comincia! L’azzurro si gioca l’ingresso nella top20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Ci siamo! Scendono in campo i due giocatori. A breve il riscaldamento e a seguire il primo game. Atmosfera ... oasport.it Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi: orario finale ATP Buenos Aires, programma domenica 15 febbraio, streamingGli Argentina Open 2026 di tennis vedranno andare in scena la finale a Buenos Aires oggi, domenica 15 febbraio: scenderanno in campo le prime due teste di ... oasport.it TUTTI CON DARDERI Alle 20:00 Luciano va a caccia del titolo numero 5 della sua carriera contro Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires FORZAAAAA facebook TUTTI CON DARDERI Alle 20:00 Luciano va a caccia del titolo numero 5 della sua carriera contro Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires FORZAAAAA x.com