LIVE Biathlon Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA | Ponsiluoma beffa francesi e norvegesi! Buona prova di Giacomel
L'inseguimento maschile di biathlon alle Olimpiadi si svolge in diretta, con Ponsiluoma che sorprende i francesi e i norvegesi. L’atleta svedese ha sfruttato al meglio le sue occasioni, conquistando una posizione di vantaggio rispetto ai rivali. Nel frattempo, Giacomel mostra buone qualità sulla neve, mantenendo un ritmo costante.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45 11:50 Taglia il traguardo in trionfo lo svedese Martin Ponsiluoma. Argento al norvegese Sturla Laegreid, bronzo ad un encomiabile Jacquelin, che indica l’orecchino di Marco Pantani dinanzi al pubblico di Antersevla. MARTIN PONSILUOMA VINCE! 11:46 Laegreid è sicuro di aver conquistato l’argento. Jacquelin ha 10 secondi sul connazionale Perrot nella lotta al bronzo. 11:45 Ponsiluoma vola tranquillamente verso una inattesa medaglia d’oro. 11:44 Come accaduto nella sprint c’è il crollo di Jacquelin, che dopo il primo intermedio dell’ultimo giro ha 19 secondi di margine sul connazionale Perrot. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: vince Fillon Maillet, grande prova di Giacomel
LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA: sfida Francia-Norvegia, Giacomel troppo distante
Il biathlon maschile alle Olimpiadi ha visto una gara intensa, con la Francia e la Norvegia in testa, perché Giacomel si trova troppo indietro.
ITALIA a un soffio dal podio nella staffetta a Oberhof, vittoria alla Norvegia I HIGHLIGHTS
Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca la rimonta per il podio; Fillon Maillet è d'oro, Giacomel si butta via: rivivi il LIVE della Sprint; LIVE Biathlon, Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel delude, Romanin stupisce, Fillon Maillet vince ancora; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi.
LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA: Jacquelin in fuga ad un poligono dal termineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45 11:39 Jacquelin ha un errore di margine su ... oasport.it
Diretta inseguimento biathlon/ Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2: Vittozzi spera (oggi 15 febbraio)Diretta inseguimento biathlon Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2 oggi domenica 15 febbraio: orario e risultato live, due titoli in palio ad Anterselva. ilsussidiario.net
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Anterselva Biathlon Arena Ore 11.15 Biathlon - 12,5 km inseguimento uomini L. Hofer, N. Romanin, T. Giacomel FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 facebook
… a fine giornata: AZZURRI IN GARA dom 15 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 11.15 -Biathlon Inseguimento 12,5 km uomini Lukas Hofer pettorale nº 13 +1:22 Nicola Romanin nº16 +1:34 Tommaso Giacomel nº22 +1:43 FINA x.com