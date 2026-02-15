LIVE Biathlon Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA | Ponsiluoma beffa francesi e norvegesi! Buona prova di Giacomel

L'inseguimento maschile di biathlon alle Olimpiadi si svolge in diretta, con Ponsiluoma che sorprende i francesi e i norvegesi. L’atleta svedese ha sfruttato al meglio le sue occasioni, conquistando una posizione di vantaggio rispetto ai rivali. Nel frattempo, Giacomel mostra buone qualità sulla neve, mantenendo un ritmo costante.

11:50 Taglia il traguardo in trionfo lo svedese Martin Ponsiluoma. Argento al norvegese Sturla Laegreid, bronzo ad un encomiabile Jacquelin, che indica l'orecchino di Marco Pantani dinanzi al pubblico di Antersevla. MARTIN PONSILUOMA VINCE! 11:46 Laegreid è sicuro di aver conquistato l'argento. Jacquelin ha 10 secondi sul connazionale Perrot nella lotta al bronzo. 11:45 Ponsiluoma vola tranquillamente verso una inattesa medaglia d'oro. 11:44 Come accaduto nella sprint c'è il crollo di Jacquelin, che dopo il primo intermedio dell'ultimo giro ha 19 secondi di margine sul connazionale Perrot.

Il biathlon maschile alle Olimpiadi ha visto una gara intensa, con la Francia e la Norvegia in testa, perché Giacomel si trova troppo indietro.

ITALIA a un soffio dal podio nella staffetta a Oberhof, vittoria alla Norvegia I HIGHLIGHTS

