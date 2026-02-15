LIVE Biathlon Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA | Jeanmonnot e Michelon si giocano l’oro azzurre per la rimonta

Jeanmonnot e Michelon si contendono l’oro nell’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo che un errore al tiro ha complicato la corsa delle azzurre. La gara si sta svolgendo in diretta con le atlete che spingono al massimo per recuperare posizioni e conquistare il podio.

DIRETTA LIVE dell'inseguimento femminile di biathlon, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Anterselva, la gara dei quattro poligoni si preannuncia emozionante e vedremo se i valori emersi nel corso della sprint si confermeranno anche nel corso di questa prova. Nella 7.5 km di ieri la norvegese Maren Kirkeeide ha fatto saltare il banco, trovando grande precisione nelle serie di tiro e una velocità nell'ultimo giro semplicemente incredibile. Si pensava che ormai l'oro fosse al collo della francese Oceane Michelon, ma la transalpina ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco per quanto fatto dalla scandinava.