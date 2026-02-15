LIVE Avellino-Pescara la partita
Il Pescara insiste all’inizio della partita contro l’Avellino, con Meazzi che prova un tiro dalla distanza, ma la palla termina fuori. Al 13’, Simic si fa vedere nell’area avversaria e colpisce di testa, senza trovare la porta.
Tempo di lettura: < 1 minuto 14’pt – Il Pescara ci prova ancora, Meazzi dalla distanza palla a lato 13’pt – Squillo dell’Avellino con l’inzuccata di Simic, rimasto in area dalla precedente punizione. Ma tentativo a vuoto, pallone sopra la traversa. 11’pt – Ci prova il Pescara, lancio dalle retrovie, Enrici allontana corto e battuta al volo di Di Nardo, che non riesce a dare forza alla sfera e grazia Daffara. 0’pt – Al via la gara Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Sounas, Le Borgne, Besaggio, Sala; Biasci, Patierno. A disp.: Iannarilli, Palmiero, Tutino, Pandolfi, R. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Avellino-Pescara, la cronaca live della partita [DIRETTA]
Avellino e Pescara si sono affrontate oggi al Partenio-Luigi Lougiero, ma il match si è concluso senza reti, lasciando entrambe le squadre con poche occasioni da rete.
Avellino-Pescara, la cronaca live della partita [DIRETTA]Arbitro: Andrea Calzavara (Varese). Assistenti: Claudio Barone (Roma 1) e Marco Colaianni (Bari). Quarto Ufficiale: Paride Tremolada (Monza). Var: Francesco Meraviglia (Pistoia). Avar: Matteo ... ilpescara.it
