Pescara-Padova la cronaca live della partita DIRETTA

Pescara-Padova è uno scontro che si gioca nella parte più bassa della graduatoria: i Delfini - penultimi a nove punti - sono chiamati a risollevarsi e a ritrovare una vittoria che manca dal 21 settembre (4-0 sull’Empoli), l’unica messa a referto in questa Serie BKT (6N, 6P). Il Padova, sul lato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it