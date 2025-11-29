Pescara-Padova la cronaca live della partita DIRETTA
Pescara-Padova è uno scontro che si gioca nella parte più bassa della graduatoria: i Delfini - penultimi a nove punti - sono chiamati a risollevarsi e a ritrovare una vittoria che manca dal 21 settembre (4-0 sull’Empoli), l’unica messa a referto in questa Serie BKT (6N, 6P). Il Padova, sul lato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna all’Adriatico Cornacchia il Pescara oggi alle 15 contro il Padova degli ex Perrotta e Sorrentino. Per Gorgone esordio all’Adriatico. Tornano Olzer e Tsadjout, prima convocazione per Faraoni. Secondo voi come finirà il match? #Sport #SerieB #Rete8 - facebook.com Vai su Facebook
Matchday: alle 15 c’è Pescara–Padova! Vai su X
Pescara-Padova: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Padova di Sabato 29 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Secondo calciomagazine.net
Pescara-Padova, la cronaca live della partita [DIRETTA] - ASSISTENTI: Mattia PASCARELLA (Nocera Inferiore) e Matteo PRESSATO (Latina). Come scrive ilpescara.it
DIRETTA/ Pescara Padova (risultato 0-0) video streaming tv: comincia la partita! (Serie B, 29 novembre 2025) - Diretta Pescara Padova, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Adriatico per il quattordicesimo turno di Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net scrive