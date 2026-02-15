L’Italia è bronzo nella staffetta dello sci di fondo | la rimonta decisiva di Pellegrino è la sua terza medaglia ai Giochi

Federico Pellegrino ha conquistato il bronzo nella staffetta dello sci di fondo, una medaglia arrivata dopo una rimonta decisiva e combattuta fino all’ultimo chilometro. La sua prestazione ha portato l’Italia sul podio olimpico dopo 20 anni, dall’oro di Torino 2006, e rappresenta la terza medaglia in carriera per l’atleta.

Un bronzo sofferto e vinto con i denti grazie all'esperienza e alla classe di Federico Pellegrino. L' Italia maschile dello sci di fondo torna sul podio olimpico nella staffetta a 20 anni di distanza dall'oro di Torino 2006. Una medaglia che gli azzurri Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Pellegrino hanno inseguito per tutta la stagione. L'obiettivo, dichiarato anche dallo stesso Pellegrino nella sua intervista al Fatto Quotidiano, era salire sul podio in una gara a squadre e l'Italia ci è riuscita. Per il valdostano, portabandiera nella cerimonia d'apertura a Milano, è la definitiva consacrazione nell'olimpo dello sport italiano.