Sulla pista ghiacciata come in passerella | il pattinaggio di figura e la moda i costumi più glamorous alle Olimpiadi

Pillettes, volant e tripli Axel. Nello sport più glam dei Giochi Olimpici la medaglia la fa anche l’abito. Ecco i più belli e chic visti ai Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sulla pista ghiacciata come in passerella: il pattinaggio di figura e la moda, i costumi più glamorous alle Olimpiadi

