La Juve batte il Bodo Glimt 3-2 decide David al 90'

Agi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Rocambolesco primo successo in Champions per la Juventus. I norvegesi del Bodo vanno in vantaggio al 27' con Blomberg ma nella ripresa l'ingresso di Yldiz cambia l'inerzia della partita e i bianconeri ribaltano il risultato con i gol di Openda (47') e McKennie (59'). Nel finale, i padroni di casa trovano il pari su rigore con Fet all'87' ma nel tentativo di vincere si scoprono e subiscono il 2-3 di David che sfrutta una grande azione personale ancora di Yldiz.   Le reti di Openda, McKennie e David portano la Juve a quota 6 ma il vero uomo copertina è Kenan Yildiz, che alla 100esima in bianconero entra in campo all'intervallo e cambia una partita che nei primi quarantacinque minuti aveva riservato le stesse difficolta' incontrate negli ultimi anni da Roma e Lazio sul sintetico norvegese. 🔗 Leggi su Agi.it

la juve batte il bodo glimt 3 2 decide david al 90

© Agi.it - La Juve batte il Bodo Glimt 3-2, decide David al 90'

News recenti che potrebbero piacerti

juve batte bodo glimtBodo Glimt-Juventus 2-3, gol e highlights: la decide una rete di David al 91’ - Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0- Secondo sport.sky.it

juve batte bodo glimtSubito bella iniziativa del Bodo Glimt con Bjorkan. Riesce a liberare Locatelli.21:05 - Juventus: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it

juve batte bodo glimtbodo glimt-juve 2-3 - Dopo aver conquistato appena 3 punti nelle prime 4 partite, i bianconeri cercano la svolta in Norvegia. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Batte Bodo Glimt