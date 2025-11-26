La Juve batte il Bodo Glimt 3-2 decide David al 90'
AGI - Rocambolesco primo successo in Champions per la Juventus. I norvegesi del Bodo vanno in vantaggio al 27' con Blomberg ma nella ripresa l'ingresso di Yldiz cambia l'inerzia della partita e i bianconeri ribaltano il risultato con i gol di Openda (47') e McKennie (59'). Nel finale, i padroni di casa trovano il pari su rigore con Fet all'87' ma nel tentativo di vincere si scoprono e subiscono il 2-3 di David che sfrutta una grande azione personale ancora di Yldiz. Le reti di Openda, McKennie e David portano la Juve a quota 6 ma il vero uomo copertina è Kenan Yildiz, che alla 100esima in bianconero entra in campo all'intervallo e cambia una partita che nei primi quarantacinque minuti aveva riservato le stesse difficolta' incontrate negli ultimi anni da Roma e Lazio sul sintetico norvegese. 🔗 Leggi su Agi.it
