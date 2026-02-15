Lindita Ajazi muore a 55 anni nell' incidente sulla Triestina Le amiche | Didi aveva sconfitto due tumori e sognava da sempre una figlia
Lindita Ajazi, 55 anni, è morta nell’incidente sulla strada Triestina, una tragedia che ha sconvolto amici e familiari. La donna aveva superato due tumori, ma una gita in montagna si è trasformata in un tragico finale. Le sue amiche ricordano come Didi fosse entusiasta all’idea di trascorrere le ferie con il marito e la figlia, ma il destino ha deciso diversamente.
MESTRE (VENEZIA) - «Da una settimana non faceva che ripetere che, finalmente, da domenica sarebbe stata in ferie: era felicissima, sarebbe andata a sciare con il compagno e la figlia, non aspettava altro». Sulla neve, però, Lindita Ajazi e la sua famiglia non ci sono mai arrivati, fermati da una Mercedes Glc che nella mattinata di ieri li ha travolti mentre erano in viaggio per le vacanze. Il periodo più cupo, per Lindita, sembrava essere passato: negli anni era riuscita a sconfiggere due tumori, a combattere contro quella che sembrava essere un’infertilità che si era messo di mezzo tra lei e il suo sogno più grande, avere una bambina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Lindita Ajazi è morta a 55 anni in un incidente lungo la strada Triestina, dopo aver perso il controllo dell'auto.
Una mamma ha perso la vita e la sua bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto questa mattina in via Triestina, quando l’auto su cui viaggiavano si è scontrata violentemente con un altro veicolo all’incrocio con via Paliaga.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
