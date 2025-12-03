Autostrade da giugno 2026 via a rimborsi fino al 100% per chi resta bloccato nel traffico più di 3 ore e per chi fa ritardo per cantieri

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2026 rimborsi automatici per ritardi dovuti a cantieri e blocchi del traffico in autostrada: nuove soglie, app unica e tutele anche per i pendolari Rivoluzione per le autostrade italiane nel 2026. Da giugno del prossimo anno, infatti, prenderanno il via i rimborsi per gli automobilisti da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

autostrade da giugno 2026 via a rimborsi fino al 100 per chi resta bloccato nel traffico pi249 di 3 ore e per chi fa ritardo per cantieri

© Ilgiornaleditalia.it - Autostrade, da giugno 2026 via a rimborsi fino al 100% per chi resta bloccato nel traffico più di 3 ore e per chi fa ritardo per cantieri

News recenti che potrebbero piacerti

autostrade giugno 2026 viaAutostrade, dal 2026 via libera al rimborso automatico del pedaggio per i disagi dovuti a cantieri - Via libera da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti alla proposta avanzata nei mesi scorsi dal ministro Matteo Salvini. Da msn.com

autostrade giugno 2026 viaAutostrade, da giugno via libera ai rimborsi per traffico e cantieri - Approvata la delibera che introduce i rimborsi automatici del pedaggio in caso di ritardi. Lo riporta msn.com

autostrade giugno 2026 viaAutostrade, dal 2026 arrivano i rimborsi per chi resta bloccato nel traffico: ecco come funzionano - Un numero, una delibera: la 211/2025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) appena aprovata. Secondo tg.la7.it

autostrade giugno 2026 viaAutostrade, dal 2026 rimborsi per chi resta bloccato nel traffico o per i cantieri - Dal 2026 rimborsi ai guidatori bloccati da traffico o cantieri: nuove regole, soglie, app unica e critiche dei consumatori. blitzquotidiano.it scrive

Dal 2026 via libera ai rimborsi per i disagi dovuti a cantieri in autostrada - Bloccati in autostrada, in coda al casello, immobili sull’asfalto perché il traffico è impazzito a causa di cantieri, maltempo, incidenti o quant’altro? Segnala stylo24.it

autostrade giugno 2026 viaAutostrade: via ai rimborsi per ritardi e cantieri dal 2026. Codacons: utenti pagheranno i ristori - L’Autorità di Regolazione dei Trasporti approva le nuove misure per gli indennizzi in caso di lavori e blocchi del traffico. Riporta energiaoltre.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrade Giugno 2026 Via