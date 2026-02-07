Volontariato sui fondali la project manager si tuffa in soccorso della barriera corallina

La project manager Federica Colombo si è tuffata nei fondali di Pom Pom, in Malesia, per aiutare la barriera corallina. Per due settimane, ha lasciato da parte il ruolo di responsabile e ha partecipato attivamente a un progetto di volontariato, contribuendo alla tutela dell’ecosistema marino.

La Spezia, 7 febbraio 2026 – Ha smesso i panni della project manager e indossato per due settimane quelli di volontaria: Federica Colombo, genovese dipendente del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, è stata impegnata in una speciale missione sull'isola di Pom Pom in Malesia. Utilizzando le ferie, ha trascorso questo periodo al servizio di uno dei progetti dell'associazione Tracc – acronimo di Tropical research and conservation centre – che sviluppa ed esegue numerosi progetti legati alla conservazione marina, concentrandosi in particolare sul ripristino delle barriere coralline.

