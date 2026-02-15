L' Eredità Federico e la Ghigliottina impossibile | Arrampicate sugli specchi
Federico ha tentato di indovinare la parola alla Ghigliottina, ma ha sbagliato, e il suo errore ha scatenato un acceso confronto con il conduttore Marco Liorni. Durante la puntata di oggi, domenica 15 febbraio, i concorrenti si sono trovati di fronte a una sfida difficile, con Federico che ha cercato di difendersi dopo aver commesso un errore che ha complicato ulteriormente la gara.
Oggi, domenica 15 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Federica, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Andrea da Napoli, Andreana da Caserta, Gemma da Livorno, Antonio da Taranto, Laura da Treviso e Stefano che ieri ha fatto la proposta di matrimonio in diretta. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato di nuovo Federico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
