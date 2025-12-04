L' Eredità non sta mai in piedi | caos dopo la ghigliottina

Marcello e Samuel i due concorrenti che sono riusciti ad arrivare ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, giovedì 4 dicembre, su Rai 1. A spuntarla alla fine è stato Marcello, che così si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di 170 mila euro. Una cifra grossa che però dopo diversi dimezzamenti è scesa a 42.500. Le cinque parole da collegare questa sera erano Guadagnare, Quattro, Scuola, Film e Ordine. Il concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

