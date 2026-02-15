Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta | cosa è successo nel tunnel di San Siro
Chiellini e Comolli si sono scagliati contro La Penna nel tunnel di San Siro, spinti dall’episodio contestato dell’espulsione di Kalulu, che ha acceso gli animi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Durante l’intervallo di Inter-Juventus, le tensioni sono esplose, con urla e parole dure rivolte all’arbitro. Nel frattempo, Spalletti e Ferri si sono scontrati verbalmente, mentre Marotta è finito nel mirino di alcuni commenti accesi. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, pochi minuti dopo le decisioni arbitrali che hanno diviso le due squadre.
Tensione alle stelle a San Siro nell’intervallo di Inter – Juventus. Il big match – poi vinto per 3 a 2 dai nerazzurri – si è infiammato non solo in campo, ma soprattutto nel tunnel che conduce agli spogliatoi, dopo l’espulsione di Kalulu nei minuti finali del primo tempo per doppia ammonizione, giudicata inesistente dalla dirigenza bianconera. Le immagini del parapiglia stanno facendo il giro dei social e raccontano minuti concitati. Nel mirino della Juventus c’è ovviamente l’ arbitro La Penna, accusato di aver “ falsato la partita”. A protestare con maggiore veemenza sono stati i dirigenti juventini, a partire da Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
