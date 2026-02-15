Per la giovane ucraina Kateryna Kotsar, la giornata di San Valentino del 14 febbraio 2026 sarà per sempre una data più che speciale. Ha conquistato per la prima volta per il suo Paese una finale olimpica freestyle di Big Air ed ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta TV.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sophia Kirkby, la slittinista americana, ha fatto il pieno di messaggi dopo il suo appello per trovare qualcuno con cui passare San Valentino durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Breezy Johnson ha conquistato il pubblico con la sua proposta sulla neve, causando un grande scalpore tra gli appassionati di sport invernali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: L'amore trionfa ancora alle Olimpiadi: a San Valentino, finale e proposta di nozze per Kateryna Kotsar; Milano-Cortina, Giochi affare di famiglia e di cuore; San Valentino: un viaggio d’amore da Sulmona al lago di Scanno; Rose rosse, diamanti, cene a lume di candela e bagno sotto le stelle: a San Valentino trionfa l’amore.

Milano-Cortina, Giochi affare di famiglia e di cuoreBaci e medaglie. E ancora cuori ed emozioni. Podi e legami. Trionfa l’amore a Milano-Cortina 2026, dove i Giochi sono davvero un affare di famiglia. SI condividono storie e ... ilmattino.it

Vabbè @josinter76 …il nostro San Valentino è stato una sorpresa inaspettata! #love #iosonocosi #rositacelenrano #amen facebook