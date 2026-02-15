L'amore trionfa ancora alle Olimpiadi | a San Valentino finale e proposta di nozze per Kateryna Kotsar
Il 14 febbraio 2026, Kateryna Kotsar ha vissuto un momento indimenticabile alle Olimpiadi di Parigi, quando ha vinto la finale e ha ricevuto una proposta di matrimonio. La giovane atleta ucraina ha deciso di condividere il suo grande giorno in modo speciale, tra il trionfo sul campo e un gesto d’amore che resterà nella memoria. Durante la cerimonia di premiazione, il suo partner le ha consegnato un anello, rendendo il suo San Valentino ancora più unico.
Per la giovane ucraina Kateryna Kotsar, la giornata di San Valentino del 14 febbraio 2026 sarà per sempre una data più che speciale. Ha conquistato per la prima volta per il suo Paese una finale olimpica freestyle di Big Air ed ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta TV.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sophia Kirkby inondata di messaggi dopo l’appello alle Olimpiadi: “Ho due appuntamenti a San Valentino”
Sophia Kirkby, la slittinista americana, ha fatto il pieno di messaggi dopo il suo appello per trovare qualcuno con cui passare San Valentino durante le Olimpiadi di Milano Cortina.
Dalla proposta sulla neve di Breezy Johnson a Milano Cortina 2026 alle celebri nozze di Tokyo 1964: tutte le storie d’amore che hanno conquistato i Giochi
Breezy Johnson ha conquistato il pubblico con la sua proposta sulla neve, causando un grande scalpore tra gli appassionati di sport invernali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Milano-Cortina, Giochi affare di famiglia e di cuoreBaci e medaglie. E ancora cuori ed emozioni. Podi e legami. Trionfa l’amore a Milano-Cortina 2026, dove i Giochi sono davvero un affare di famiglia. SI condividono storie e ... ilmattino.it
Vabbè @josinter76 …il nostro San Valentino è stato una sorpresa inaspettata! #love #iosonocosi #rositacelenrano #amen facebook