La Tenaglia Abruzzo Altino Volley rimedia la prima sconfitta della pool salvezza

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley ha perso la prima partita della pool salvezza contro Marsala Volley al Pala San Carlo. La squadra abruzzese aveva iniziato con buone intenzioni, ma si è trovata subito in difficoltà contro gli avversari più esperti. Durante il match, i giocatori di Marsala hanno dimostrato maggiore precisione in battuta e coesione in difesa, portando a casa il risultato.

, nella cornice del Pala San Carlo contro Marsala Volley. Dopo un primo set condotto con qualità e vinto con brivido finale (Marsala brava a annullare cinque palle set), le frentane calano alla distanza, lasciando la scena alle lillibetane, abili a rimettere in piedi l'incontro e poi a vincerlo. Per le ospiti, la top scorer è Viktoryia Siakretava, autrice di 18 punti (34%) di cui due muri. In doppia cifra anche Dalila Marchesini con 13 punti (47%), due aces e due muri. Anita Bagnoli, in coppia con Viola Passaro, varia le scelte in regia, così Murmann e Ndoye chiudono con 8 punti a testa, 7 per Polesello, 5 per Trampus.