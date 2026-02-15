La sinistra voleva abbattere Trump con il caso Epstein ha finito per smascherare se stessa

La sinistra ha cercato di screditare Donald Trump collegandolo al caso Epstein, ma alla fine si è trovata smascherata. La vicenda Epstein coinvolgeva più di semplici accuse di natura sessuale, e fin dall’inizio si è rivelata una vera e propria arena politica.

Il caso Epstein non è mai stato solo uno scandalo sessuale. È stato, fin dall’inizio, una partita politica. E come tutte le partite giocate sul terreno della propaganda morale, sta finendo male per chi credeva di controllarne l’esito. La sinistra globale aveva un obiettivo chiaro: usare gli Epstein files come detonatore finale contro Donald Trump e, con lui, contro tutto ciò che rappresenta negli Usa e a livello globale. Così il capo Epstein è diventato un boomerang per la sinistra globale. Le attese, scottanti rivelazioni sul presidente degli Stati Uniti dovevano essere la dimostrazione dell’oscenità del “populismo”, la pietra tombale sulla sua amministrazione e su ogni possibilità di rielezione di un repubblicano sul breve termine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

