La sinistra voleva abbattere Trump con il caso Epstein ha finito per smascherare se stessa

La sinistra ha cercato di screditare Donald Trump collegandolo al caso Epstein, ma alla fine si è trovata smascherata. La vicenda Epstein coinvolgeva più di semplici accuse di natura sessuale, e fin dall’inizio si è rivelata una vera e propria arena politica.

Il caso Epstein non è mai stato solo uno scandalo sessuale. È stato, fin dall’inizio, una partita politica. E come tutte le partite giocate sul terreno della propaganda morale, sta finendo male per chi credeva di controllarne l’esito. La sinistra globale aveva un obiettivo chiaro: usare gli Epstein files come detonatore finale contro Donald Trump e, con lui, contro tutto ciò che rappresenta negli Usa e a livello globale. Così il capo Epstein è diventato un boomerang per la sinistra globale. Le attese, scottanti rivelazioni sul presidente degli Stati Uniti dovevano essere la dimostrazione dell’oscenità del “populismo”, la pietra tombale sulla sua amministrazione e su ogni possibilità di rielezione di un repubblicano sul breve termine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sinistra voleva abbattere Trump con il caso Epstein, ha finito per smascherare se stessa Caso Epstein, Trump: "Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque" L'ex presidente Donald Trump commenta il caso Epstein, sottolineando come quest'ultimo fosse noto e conosciuto da molti. La guerra dei dazi di Trump potrebbe favorire l’Africa, se solo iniziasse a commerciare con se stessa La guerra dei dazi di Trump rischia di cambiare gli equilibri commerciali mondiali. Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein a cambio de un indulto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: La sinistra voleva abbattere Trump con il caso Epstein, ha finito per smascherare se stessa. La sinistra sbraita contro Trump e le sue politiche ferme sull'immigrazione ma i numeri indicano che i risultati sulla sicurezza sono chiari e innegabili! facebook Non vogliamo le squadracce di Trump alle #Olimpiadi di #MilanoCortina. #IceOut Firma anche tu! mettilafirma.it su Facebook: facebook.com/share/p/1D43sa… su Instagram: instagram.com/p/DTfDnpfDpRu x.com