Arbitro La Penna Inter-Juve | E’ difficile il lavoro che faccio

Federico La Penna ha detto che il suo lavoro di arbitro è difficile, a causa delle decisioni contro l’Inter nella partita contro la Juventus. Durante un evento al Campidoglio, l’arbitro aveva espresso questa opinione, che ora acquista nuovo peso dopo le critiche ricevute per la direzione di gara nel match di campionato. La sua dichiarazione si è fatta più forte dopo le polemiche sulla partita.
Durante l’ultima edizione del prestigioso Premio Alberoandronico, sul palco del Campidoglio (dove l’ideatore del presente blog aveva ricevuto un riconoscimento), l’arbitro Federico La Penna aveva pronunciato parole che oggi, dopo la discussa direzione di gara in Inter–Juve, risuonano con forza e tenacia. Davanti alla fittissima platea, nel corso dell’illustre manifestazione patrocinata da Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e Consiglio regionale del Lazio, l’arbitro romano si era espresso così. Scopriamo di seguito le sue dichiarazioni. LE RECENTI PAROLE DELL’ARBITRO FEDERICO LA PENNA (FISCHIETTO DI GARA IERI SERA DEL MATCH INTER-JUVENTUS) IN CAMPIDOGLIO. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
