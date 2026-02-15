La libertà e l’abisso di Rudolf Kassner | l’etica l’azione e la religione sconfiggono il male

Rudolf Kassner, scrittore austriaco, ha scritto “La libertà e l’abisso” per dimostrare che l’etica, l’azione e la religione possono salvare le persone dal male. La sua convinzione nasce dall’osservazione che comportamenti morali e spirituali offrono una via di uscita alla perdita di valori. Kassner ha inserito esempi concreti di come queste forze possano aiutare a evitare il degrado personale e sociale, sottolineando l’importanza di scelte consapevoli nella vita quotidiana.

Etica, azione e religione possono allontanare gli esseri umani dalla perdizione? Assolutamente sì. Ad avvalorare questa tesi è stato lo scrittore austriaco Rudolf Kassner, autore del libro "La libertà e l'abisso". Il libro, pubblicato dalla casa editrice Magog, fornisce un'attenta analisi della società moderna, in cui mancano i valori principali che dovrebbero contraddistinguere una civiltà sana. In particolare l'autore analizza la mancanza di personalità negli uomini e nelle donne: si tratta di una qualità importante che «esprime autorevolezza» e dunque per questo motivo «sappiamo che è grande» in ogni sua forma.